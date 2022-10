Un Beauceron dans la distribution de Starmania 2022

Voir la galerie de photos

Le Beauceron David Latulippe fait partie de la distribution de la nouvelle mouture de l'opéra-rock Starmania, qui sera présenté à compter du 8 novembre prochain sur la Seine Musicale, en banlieue de Paris (France).

Le natif de Tring-Jonction tient le rôle de l'homme d'affaires Zéro Janvier, personnage incarné par Claude Dubois dans la toute première présentation sur scène du spectacle en 1979.

« L’histoire a commencé alors que je rentrais au Québec d’un voyage au Mexique quand j’ai vu une affiche sur Facebook annonçant des castings pour Starmania. J’ai immédiatement envoyé quelques petites vidéos. On m’a contacté pour une audition que j’ai passée devant Luc Plamondon (NDLR: le parolier québécois qui a écrit le livret), Raphaël Hamburger et Thomas Jolly. J’ai alors proposé La chanson de Ziggy car je me voyais dans ce rôle. On m'a alors demandé de chanter Le blues du businessman. Je suis ensuite revenu plusieurs fois pour faire des essais de voix, de chansons. Enfin, deux jours plus tard, je savais que j’étais « in » pour le rôle de Zéro Janvier. L’attente fut longue, mais aujourd’hui, je fais partie de l’aventure et je suis trop content », a indiqué l'artiste de 31 ans lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com depuis la capitale française.

Le Jarret noir a complété deux mois de répétitions, alors que le spectacle a été présenté trois fois en rodage à Nice, avec trois avant-premières à Marseille et trois autres à Nancy. À partir de février 2023, après les représentations à Paris, l'opéra-rock sera en tournée partout à travers la France jusqu’en juin de la même année, puis dans d'autres pays de l'Europe francophone.

David Latulippe est chanteur professionnel depuis maintenant 10 ans. Il détient une technique en chant pop/jazz du Cégep de Drummondville ainsi qu'un baccalauréat de l’Université Laval dans la même discipline.

Il a participé à la 4e saison de l'émission La Voix en 2016. dans l’équipe d'Éric Lapointe. Il a aussi été choriste sur plusieurs plateaux de télévision, pour plusieurs chanteuses et chanteurs et a également fait partie de la revue musicale Saturday Night Fever, entre autres choses.

