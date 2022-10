Le 11e Salon des vins & spiritueux de Saint-Georges aura lieu le 20 novembre

Plus de 25 kiosques seront présents pour le 11e Salon des vins et des spiritueux de Saint-Georges, qui se tiendra le dimanche 20 novembre au Georgesville, de 12 h à 17 h.

Pour répondre aux demandes, il y aura de nombreux producteurs locaux et régionaux, qui offriront une centaine de produits à déguster. L'équipe des Paniers du chef, sous la direction de Win Le Phan, réalisera les bouchées qui répondront aux accords mets/vins.

Deux conférences gratuites se tiendront dans la salle Chaudière et la salle Chassée, au deuxième étage de l'établissement. L'une sera présentée par Win Le Phan, co-propriétaire du Domaine La Vieille Grange à Notre-Dame-des-Pins, qui sera accompagné de son mentor Charles-Henri de Coussergues. Le thème abordé sera : 40 ans de viticulture nordique. Pour la seconde, c'est Pascal Charette, de la Distillerie Ste-Sabine, qui expliquera l'élaboration et le procédé de fabrication en distillerie locale et écoresponsable.

Nouveauté de cette année, quelques producteurs de la région occuperont l’espace central pour faire découvrir leurs produits. Ainsi, il y aura La terre du 9, La miellerie de Sophie, La noix d’érable, La ferme JN Morin, Verger l’Argousière et quelques autres.

Notons que la soixantaine de bénévoles présents permettent que chaque édition se passe au mieux pour tous.

Deux présidents d'honneur

L'événement est coprésidé par Charles-Henri de Coussergues et Elliot Beaudoin.

Le premier coprésident d'honneur est originaire de la France. Charles-Henri de Coussergues est le président-directeur général du Vignoble de l'Orpailleurs, fondé en 1982 dans la vallée de Dunham, dans les Cantons de l'Est. Il a été président de l’Association des Vignerons du Québec pendant 7 ans, membre fondateur et Grand Maître de la noble Confrérie des Vignerons du Québec et depuis 2002, membre du Collège des ambassadeurs du vin au Québec.

Pour sa part, Elliot Beaudoin est natif de la Beauce. Chef et co-propriétaire du restaurant Légende par la Tanière, à Québec, il a, par le passé, été stagiaire auprès de Philippe Vinot, qui est le président du Salon des vins de Saint-Georges. Il a également terminé en finale de la célèbre émission « Les chefs », diffusée au printemps 2022.

Au profit d'organismes locaux

Rappelons qu’encore cette année, tous les profits du salon des vins seront remis entièrement à plusieurs organismes de la région.

Les organismes bénéficiaires de l’édition 2022 sont :

- Volleyball Condors Chaudière-Appalaches

- L'association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière (« AFMRC »)

- Maison des jeunes Beauce Sartigan

- Centre de pédiatrie sociale Les passerelles

- Parrainage Jeunesse

Ce sont plus de 205 000$ qui ont été remis depuis les débuts en 2001.

Mentionnons que chaque organisme bénéficiaire s'engage à avoir sept personnes de leurs organismes pour participer au Salon des vins en tant que bénévoles.

Se procurer un billet

Les billets sont disponibles au coût de 20 $ en prévente et 25$ la journée de l’évènement. Le billet comprend l’entrée au salon des vins, un verre de dégustation INAO ainsi que cinq coupons de dégustation.

Des coupons supplémentaires seront disponibles au coût de 1 dollar l’unité.

De plus, lors du Salon des vins, il y aura tirage d’un refroidisseur à vin, gracieuseté d’Ameublement Tanguay.

Pour vous procurer des billets, informez-vous auprès des membres du comité organisateur, des organismes bénéficiaires ainsi que chez IGA Rodrigue & Filles, IGA Rodrigue & Groleau et IGA Extra de Saint-Georges, IGA Beauceville, Marché Un des 2 de Notre-Dame-des-Pins, Marché St-Benoit, Familiprix du Carrefour et plusieurs autres endroits mentionnés sur notre page Facebook.

L'organisation suggère à tous les participants de prévoir un service de raccompagnement afin de ne pas prendre le volant avec les capacités affaiblies.