Symposium de la sculpture 2023: l'appel de projets est lancé

L'appel de projets pour l'édition 2023 du Symposium international de la sculpture de Saint-Georges est lancé, et ce, sous le thème « Sculpter le vent ».

La 9e édition de l'événement se tiendra du 21 mai au 11 juin 2023. Les sculptures seront installées dans le prolongement de l’édition 2022, le long de la piste cyclable longeant la Promenade Redmond à Saint-Georges.

Les sculpteurs ont jusqu’au 15 décembre 2022 pour soumettre un projet. Par la suite, le jury choisira les dix participants en fonction de la qualité et l’originalité des projets soumis, leur relation avec le thème de l’édition, la faisabilité, la pérennité des oeuvres et le respect du montant alloué pour les matériaux (fournis par Beauce Art et d’une valeur maximale de 5 000 $ CAD).

Rappelons que la durée du symposium est de 21 jours, dont 18 jours où les sculpteurs travaillent à la réalisation de leurs oeuvres.

Les détails de participations sont disponibles dans l'onglet Candidatures du site internet de Beauce Art.