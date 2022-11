Le Train des Fêtes du Canadien Pacifique s’arrêtera à Lac-Mégantic

Lac-Mégantic aura la chance d’être l’hôte du train des Fêtes du Canadien Pacifique le 24 novembre. Mentionnons que c’est la première fois qu’il s’arrête sur le tronçon entre cette ville et Farnham.

Il est prévu qu’il arrive à midi et le spectacle se déroule de 12 h 15 à 12 h 45, du côté de la rue Cartier, entre les rues Maisonneuve et Lemieux. Ce sont les artistes du Québec Brittany Kennel et du Manitoba Don Amaro qui feront des prestations.

D’ailleurs, une partie de la rue Cartier sera fermée pour permettre aux participants de s’y rassembler. Le Centre d’action bénévole du Granit sera présent afin de collecter les dons en denrées périssables et en argent.

Sherbrooke aura également l’occasion de profiter de cette visite. La visite débute à Montréal. Il y a deux convois illuminés aux couleurs de Noël qui traverseront le Canada jusqu’en Colombie-Britannique et iront jusqu’aux États-Unis.

En plus d’être un bel attrait depuis 1999, le train amasse des dons en argent et en dentées pour les banques alimentaires des municipalités près du réseau ferroviaire.

Le spectacle est gratuit, mais la Canadien Pacifique demande aux gens d’apporter un don en argent ou en denrées non périssables.