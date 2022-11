Des activités pour tous durant le mois de Noël à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a présenté sa programmation pour le mois de Noël lors d'une conférence de presse tenue ce matin au centre sportif Lacroix-Dutil.

Ainsi, durant le mois de décembre, les citoyens pourront profiter d'activités intérieures et extérieures, sportives et culturelles pour profiter du temps des Fêtes en famille ou entre amis. « Prenez le temps de prendre le temps », a insisté Carole Paquet, directrice du Service des loisirs et de la culture de Saint-Georges. « Après deux ans de pandémie et en cette période d'inflation difficile, il est temps de souffler un peu, de décrocher », a jouté le maire Claude Morin.

Toutes les activités proposées pour l'occasion sont gratuites. Les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de la ville.

Pour toute la famille

Centre culturel Marie-Ftzbach

Le jeudi 1er décembre à 18 h aura lieu le lancement des expositions hivernales du centre culturel Marie-Fitzbach. Jusqu'au 8 janvier 2023, découvrez différentes expositions, notamment « Noël dans le monde », « Les mille visages de la nativité», ou encore «Édouard Lacroix - Sa vie en peinture ».

Deux rallyes seront également accessibles au centre culturel. L'un pour les enfants âgés de 7 ans et moins, l'autre pour petits et grands de 8 ans et plus.

Sentier féérique illuminé

Le sentier féérique illuminé est de retour pour une deuxième année. Une soirée spéciale est prévue le vendredi 2 décembre de 18 h à 20 h, avec des animations et des collations pour tous. L'illumination du sentier se fera à 18 h 30, « comme on voit dans les films ». Il sera ensuite accessible jusqu'au dimanche 15 janvier 2023.

Une soirée familiale s'y tiendra également le mercredi 21 décembre de 18 h à 21 h avec diverses animations.

Concert «Il était une fois Noël»

Le pianiste originaire de Saint-Georges, Roby Talbot, présentera un concert « Il était une fois Noël », le vendredi 2 décembre à 19 h 30. Il sera accompagné de Pascale Croft au violon et de Frédérique Beaulieu-Asselin au violoncelle. Le concert-bénéfice est gratuit et recueillera des fonds pour Moisson Beauce. Le tout se tiendra à la chapelle, au 3e étage du centre culturel Marie-Fitzbach.

Marché de Noël

Le marché de Noël aura lieu les samedi et dimanche 3-4 et 10-11 décembre, sur le stationnement du Grand Marché, sur la 1re Avenue, de 9 h à 16 h. Plusieurs kiosques de commerçants locaux seront installés. Durant ces 4 journées, des lutins seront sur place et un atelier de bricolage permettra à tous les participants de créer une décoration de Noël pour le sapin du Grand Marché. Notons aussi quelques activités spéciales:

- Promenade en carriole le samedi 3 décembre,

- Visite du Père Noël avec cadeaux et prise de photo le dimanche 4 décembre,

- Contes et légendes traditionnels de Noël le samedi 10 décembre,

- Promenade en carriole et visite du Père Noël avec cadeaux et prise de photo le dimanche 11 décembre.

Spectacle familial

« Sur le chemin de Noël » est un conte chanté qui sera présenté le dimanche 4 décembre à 10 h 30 et 13 h 30 au 4e étage du centre culturel Marie-Fitzbach. Créée entièrement par des gens d'ici, il sera également interprété par des ces personnes et est accessible à tous.

Voyage historique et folklorique

Julie Mathieu exposera sa collection d'accordéons et d'harmonicas, lors d'une soirée musicale le samedi 10 décembre à 19 h 30. Ce sera l'occasion d'essayer ses instruments, mais aussi de danser. Il y aura notamment une initiation au set carré. La rencontre se tiendra dans la salle Denise-Rodrigue, au 4e étage du centre culturel Marie-Fitzbach. Une invitation spéciale aux immigrants qui veulent découvrir une ambiance très québécoise.

Atelier des lutins

Le dimanche 11 décembre, entre 13 h et 16 h, petits et grands sont invités au centre culturel Marie-Fitzbach pour créer des petits bonnets de laine ou un porte-ustensiles de table. C'est organisé par le cercle des fermières de Saint-Georges.

Fête du jour de l'an

Après deux ans d'absence, la fête du jour de l'an est de retour dans le stationnement arrière du centre sportif Lacroix-Dutil. Des animations seront présentées de 21 h à minuit, le tout en musique avec le groupe Groove Affair. La soirée se terminera par des feux d'artifice tiré sur l'île Pozer.

Concours en arts visuels

Un concours en arts visuels est proposé aux citoyens sur le thème « Noël dans ma cité ». Photographies, peintures et dessins peuvent être proposés. L'oeuvre sélectionnée servira de carte de Noël pour 2023.

Pour les plus petits

Les p'tits contes de Noël

Un rendez-vous pour les touts petits âgés de 2 à 4 ans, avec au programme de belles histoires, des bricolages et des comptines. Les rencontres auront lieu les vendredis 2, 9 et 16 décembre à 9 h 30, au Salon des petits du centre culturel Marie-Fitzbach. Les places sont limitées donc il est important de s'inscrire sur le site de la ville.

Conte imagé

Une animation pour créer soi-même son conte. France-Anne vous aidera à créer une histoire à partir d'un bricolage. L'atelier s'adresse aux enfants de 5 à 11 ans, au centre culturel Marie-Fitzbach. Les places sont limitées donc il est important de s'inscrire sur le site de la ville.

Heure du conte de Noël

L'heure du conte de Noël sera le dimanche 18 décembre à 10 h 30 et 13 h 30, à la salle Denise-Rodrigue du centre culturel Marie-Fitzbach. Un bricolage et un conte pour les enfants de 5 à 10 ans.

Activités sportives

Patinage libre de Noël

Le patinage libre de Noël se tiendra sur la glace Manac du centre sportif Lacroix-Dutil du mardi 13 décembre au vendredi 6 janvier 2023. Les détails sont disponibles sur le site internet du centre sportif.

Piscine et badminton

Des horaires spéciaux ont été établis pour la piscine et le badminton durant le temps des fêtes. Les détails sont disponibles sur le site internet de la ville.

Sports à l'extérieur

Le centre de ski, les patinoires extérieures et le sentier glacé de l'Espace Carpe Diem sont de nouveau ouverts pour la saison. Les détails sont disponibles sur le site internet de la ville.