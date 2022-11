La Librairie Sélect reçoit l'auteur Christopher Bosa

La Salle Desjardins de la bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville accueille pour les mois de novembre et décembre l’exposition de l’artiste régional Gérald Gosselin, qui présente une nouvelle série de 10 tableaux à l’huile. « Quand les gens voient mes tableaux, ils me disent qu’Ils sont beaux, qu’ils sont grands et colorés, mais personne ne ...