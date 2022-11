La Caravane des Fêtes de Coca-Cola s'arrête à Saint-Lambert-de-Lauzon

Saint-Lambert-de-Lauzon aura la chance de recevoir la visite de la Caravane des Fêtes de Coca-Cola afin de souligner le début de la saison festive le jeudi 8 décembre.

Depuis 1990, le célèbre camion rouge de Noël parcourt le pays dans le but de propager de la joie et de la magie. Il y aura des lumières, de la musique, de l’animation et le père Noël sera présent.

Les familles pourront visiter l’intérieur du véhicule et prendre une photo avec le célèbre personnage de Noël.

La Caravane est arrivée dans la province hier et fera 21 arrêts dont au IGA Buteau de Saint-Lambert-de-Lauzon, la seule municipalité de la Beauce qui aura cette belle occasion.

Les gens peuvent venir entre 16 h 30 et 18 h 30 et profiter de l’activité gratuite pour se mettre dans l'ambiance de Noël.