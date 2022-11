Appel de photo: la Beauce enneigée

La première neige est tombée sur la Beauce et pas qu'un peu! L'occasion pour les amateurs de paysages hivernaux de faire de nouvelles photos.

La Beauce a revêtu son manteau blanc la semaine passée, pour le plus grand plaisir des skieurs et autres amateurs de sports d'hiver, qui rêvaient de chausser à nouveau leurs bottes.

Le décor change considérablement lorsque la neige recouvre tout, la notion d'espace est différente et les arbres dénudés de feuilles retrouvent un certain charme. Pour souligner cette magie, EnBeauce.com propose à ses lecteurs d'envoyer leurs plus belles photos de paysages beaucerons enneigés.

Pensez à nous préciser le lieu de vos images!

Envoyez-nous vos photos!

Nous publierons vos images au courant des jours à venir. Nous en ferrons une galerie pour tous les amateurs de photographie. Faites-nous parvenir vos clichés :

— En cliquant sur ce lien et remplir le formulaire

— Par courriel à l’adresse [email protected]

Privilégiez le formulaire!