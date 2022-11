Le chef-d'oeuvre de Pierrette Cloutier-Jolicoeur

Depuis qu'elle habite la route de la Station à Saint-Victor, Pierrette Cloutier-Jolicoeur s'applique à décorer l'avant de sa maison pour les Fêtes de Noël. Ça fait 40 ans.

Elle a une crèche complète, qui a même été bénie par le curé. « J'avais demandé au curé et il m'a dit que j'étais la première à vouloir bénir une crèche extérieure. Mais là, la personne qui va me la voler ne sera pas chanceuse! », a raconté Pierrette, lorsque EnBeauce.com s'est rendu chez elle pour découvrir ses installations.

Sur l'autre moitié de sa cour, il y a des personnages et des petits sapins. « Ici je peux avoir défait trois ou quatre fois. Je me reculais, je n’aimais pas ça, je recommençais, jusqu'à ce que j'en vienne à bout et que ça me plaise. Il y a des heures mises là-dedans. Je peux vous dire que c'est un bon 40 heures, sans compter quand ça brise. »

Lorsque la neige tombe, elle doit même pelleter pour dégager ses personnages afin qu'ils restent visibles.

Elle adore personnaliser ses décorations, elle ajoute des guirlandes et des lumières. « L'étoile c'est mon gendre qui me l'a fait quand il avait 16 ans. Il en a fait une à moi et une à son père. Lui il l'a laissé naturel, mais moi je l'ai habillé. » Ils sont plusieurs de ses proches à lui offrir des personnages ou des éléments de décors. De son côté, elle achète aussi certaines choses au fil des années. Pierrette a aussi fabriqué le petit pont de bois avec sa soeur.

« C'est ça mon chef-d'oeuvre! Je suis fière de ça, j'aime ça! », a-t-elle conclu avec enthousiasme.