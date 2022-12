Une exposition en plein air à Beauceville

La chorale Les Rossignols de Saint-Georges a repris du service cette année après deux ans de pause en raison de la pandémie et présentera son spectacle de Noël ce samedi17 décembre. L'événement prendra place en l’église de Saint-Jean-de-la-Lande et débutera à compter de 15 h. Les billets, au coût de 15 $ par adulte et de 5 $ pour les enfants ...