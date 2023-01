Appel de projets d'expositions au Moulin La Lorraine

Le Moulin La Lorraine a lancé son appel à projets d'exposition pour 2024, qui est ouvert à toutes les disciplines, mais qui privilégie les projets authentiques, inédits et novateurs.

Engagé dans le développement de la culture en région et éducation à l’art, l'établissement favorise les initiatives permettant I’interactivité et le rapprochement des artistes et du public, les projets stimulants et inspirants pour le milieu.

De ce fait, le Moulin La Lorraine invite les artistes de la relève et les professionnels, les créateurs et les créatrices, à venir mettre en valeur leurs œuvres dans son environnement.

Trois salles sont disponibles: le Hall du Moulin, la Salle des Courroies et la Salle Pierre-Beaudoin. Les plans sont disponibles sur leur site internet.

Les dossiers sont étudiés par un jury et l'organisation assume entièrement les frais de vernissage et de promotion de l’exposition. Aucune commission n'est perçue sur les ventes des exposants.

Le dossier de candidature doit inclure:

- Un texte de démarche artistique (200 à 250 mots);

- Titre et présentation du projet (300 mots);

- 10 à 15 photos en format jpg;

- Description des œuvres (titre, dimensions, médium, année d'exécution);

- Un curriculum vitae à jour;

- Un dossier de presse ou autre document pertinent.

Les dossiers doivent être reçus au plus tard le 12 février 2023 à 23h59 à [email protected] (envoi des dossiers volumineux par WeTransfert).