Ann-Sophie Morin a remporté 50 000 $

La Georgienne Ann-Sophie Morin a remporté la belle somme de 50 000 $ lors du gala Célébration 2023 auquel elle a participé hier soir.

Une belle victoire pour cette jeune femme de 23 ans et son conjoint Donovan Lapierre, âgé de 24 ans.

« On voudrait acheter une maison plus tard, ça va nous aider, mais on ne mettra pas tout sur une maison. On va le mettre de côté pour l'instant et on verra ce qu'on fera avec plus tard », a expliqué Ann-Sophie en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Le passage à la télévision était à la fois stressant et excitant pour le couple. Ils sont très heureux de la somme qu'ils ont remporté.