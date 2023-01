Le repas-partage de la nouvelle année du CJE Beauce-Sud est de retour

Le repas-partage de la nouvelle année organisée par le CJE Beauce-Sud est de retour et en présenciel.

La 9e édition de ce rassemblement festif se tiendra donc le samedi 4 février prochain à la cafétéria du Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) situé au 11700, 25e Avenue, à Saint-Georges.

Afin de prendre part aux festivités, les personnes participantes devront apporter un mets à partager pour une dizaine de personnes. Puisqu’aucun four ne sera accessible sur place, il est demandé de choisir ses plats en conséquence et d'apporter ses propres ustensiles de service pour l’occasion.

L’événement est organisé par le Trait d’union du CJE Beauce-Sud, soit par son service d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants en Beauce-Sartigan, en collaboration avec le Cégep Beauce-Appalaches, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin et le Solstice Festival. Cette activité s’adresse aux gens de tous les âges et de toutes origines.

Cet événement allie cuisine internationale, jeux pour les enfants et spectacles, afin de permettre à tout le monde d’apprendre à connaître de nouvelles cultures tout en échangeant autour d’un bon repas, en s’amusant, en dansant et en célébrant le nouvel an.

Les portes ouvriront à 16 h 30 et les participants auront l’occasion de déguster une grande variété de nourriture entre 17 h 30 et 19 h 30. Un mot de bienvenue sera prononcé dès 17 h 45 afin de souhaiter un agréable moment aux convives sur place.

S’en suivront une activité de chaise musicale pour les enfants, vers 19 h 45, une immersion au cœur de la chanson traditionnelle québécoise offerte par le duo composé de Maude Filion, à l’animation et à la gigue, et de Daniel Fréchette, au violon et à la guitare, à partir de 20 h, puis une prestation de musique latine proposée par l’artiste mexicain Chico Garcia, à 21 h.

Le tout se conclura enfin sous l’animation musicale d’un DJ, toujours au CIMIC, dès 22 h. Les gens qui souhaitent continuer à fêter, quant à eux, seront ensuite invités à se diriger vers la Brasserie Murtha située au 11615, 1re Avenue, à Saint-Georges, où la soirée se poursuivra de plus belle.

Pour obtenir plus d'informations au sujet du repas-partage de la nouvelle année, communiquez avec l'agente d'intégration et de sensibilisation en immigration Sihem Selmi par téléphone, au 418 228-9610, poste 108, par courriel à l'adresse [email protected] ou visitez la page Facebook J’immigre en Beauce.