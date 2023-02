La troupe L'Épisode du Cégep Beauce-Appalaches présente « La bête d'Armstrong »

Neuf étudiants de la troupe de théâtre L’Épisode du Cégep Beauce-Appalaches présenteront la pièce La bête d’Armstrong, les 2 et 4 mars prochains à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins.

« C’est une troupe qui a du plaisir et de la rigueur! Ils ont le souci du travail bien fait. Je suis fier du résultat de leurs efforts. Ils ont bien saisi l’époque et leur interprétation nous transporte », a souligné Harold Gilbert, metteur en scène et auteur de la pièce. Très connu en Beauce, ce dernier a écrit et réalisé plus d’une trentaine de productions théâtrales pour la troupe L’Épisode.

Cherchant à varier ses thématiques depuis sa création en 1994, la troupe de l’Épisode s’est toujours fait un devoir de faire vivre une expérience singulière autant aux artistes qu’à son public. « Nous sommes heureux de permettre aux étudiants, à travers cette implication parascolaire, de se réaliser et de développer leur potentiel artistique pendant leur parcours collégial », a expliqué Daniel Laflamme, directeur adjoint aux études, programmes et vie étudiante. En ajoutant aux comédiens les techniciens de scène, les caméramans et les bénévoles du comité socio, ce sont une quinzaine de personnes qui s’activeront pour cette soirée.

Les billets pour la pièce sont en vente à la billetterie en ligne au coût de 12 $ pour les adultes et 8 $ pour les étudiants. Ils seront également disponibles à l’entrée les soirs de représentation.

Notons que La bête d’Armstrong est une œuvre de fiction recommandée pour un public averti ou de 12 ans et plus.

Synopsis

En 1927, au lieu-dit d'Armstrong, près de la frontière américaine, décède un aubergiste, Stanislas Champagne, vraisemblablement tué par une bête maléfique qui terrorise la population des environs. L'homme veuf laisse dans le deuil ses trois enfants, leur léguant dettes et auberge, ce qui les jette dans un embarras dont ils se seraient bien passés. Arrive alors un curieux comte européen, destiné à faire la lumière sur cette bête mystérieuse.

Écrite en langage régionaliste beauceron de l'époque, cette pièce met en scène neuf personnages à la fois typiques et différents de ceux qu’on peut habituellement voir dans des histoires dites du terroir. En effet, la pièce d’Harold Gilbert traduit avec brio le contexte social de l’entre-deux-guerres et l’évolution des mentalités qui le caractérise. La condition de la femme, la question de l'orientation sexuelle, l’évolution politique et le progrès technique sont au cœur de la pièce. L’histoire se nourrit autant de la légende et du fantastique que des mythes régionaux et européens.

« Hériter d'une auberge qui fonctionne pas à moitié pis avec une dette de 3000 piastres que vous serez jamais capables de rembourser vot' frère pis vous, moi j'appelle ça de la misère » – le notaire Honoré Lamontagne.

Distribution