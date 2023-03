La Semaine de l’Érable est de retour pour une cinquième année. Le moment idéal pour les gens de découvrir des plats uniques dans quatorze restaurants de la région du 11 au 19 mars.

Destination Beauce a procédé au dévoilement de l’évènement aujourd’hui au Parc des Sept-Chutes à Saint-Georges. Marie-Émilie Slater, directrice du développement touristique de Destination Beauce et créatrice de ce projet, explique qu’à la base cette semaine sert à faire rayonner le produit régional qu’est l’or blond.

Cette année, il sera possible de profiter plus longtemps de l'évènement ajoutant deux jours à la programmation habituelle de sept jours.

Les participants

De ces quatorze établissements six en seront à leur première participation. Dans les recrues on y retrouve la Brasserie Murtha (Sainte-Georges), les 5 Moulins (La Guadeloupe), le Normandie Sabreur (Beauceville), Plaisir sans faim (La Guadeloupe) , Ôtres choses (Saint-Georges) et le Restaurant 1668 (Saint-Georges).

Il y a également les habitués : le BBQ-Pub d’La Cache (Scott), le Bistro route 66 (Saint-Victor), la Bleuetière Goulet (Saint-Frédéric), Le Café Royal (Saint-Georges), Chez Gérard (Saint-Georges), le Point-virgule (Saint-Georges), La Poutine d’Or (Saint-Georges et Sainte-Marie) et La Pralinière (Notre-Dame-des-Pins et Saint-Georges).

C'est au coût de 15 $, plus taxes et service que les gens pourront déguster ces mets qui mettent à l'honneur le sirop d'érable.

Appel aux votes

Après avoir savouré leur repas, la population est invitée à aller voter pour son coup de cœur sur le site web destinationbeauce.com/concours. Vous pourrez gagner divers prix et le restaurateur gagnant aura également la chance de recevoir un prix.

Nouveautés

En plus de l’ajout de deux jours supplémentaires, les restaurants peuvent également se classer dans une nouvelle catégorie qui est celle Beauceron boutte pour boutte. Ce prix récompense un plat mettant en valeur non seulement l’érable, mais au minimum trois autres produits beaucerons.

Également, les clubs sociaux des entreprises sont invités à participer en amenant leur équipe manger dans l’un des restaurants participants courant la chance de gagner 100 cornets à l’érable pour gâter leurs employés.

Une campagne sucrée

La Semaine de l’érable compte également sur de nombreux ambassadeurs populaires, tels que la foodie Folks and Forks, l’éclaté Marto Napoli, la blogueuse Isabelle Leclerc de chez Au Queb, la créatrice de contenu Catherine Roman, l’ambassadeur des Arrêts Gourmands Samuel Larochelle, l’équipe de Tourisme Chaudière-Appalaches. Les animateurs radios Shana Betit et Marc-André Lepage complètent à merveille le panel de goûteurs avec les artistes bien connus Lise Dion et Jonathan Roy.