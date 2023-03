Beauce art dévoile les artistes du 9e Symposium international de la sculpture

Le comité organisateur de Beauce Art : L’international de la sculpture a dévoilé les noms des 10 artistes qui prendront part à la 9e édition de son Symposium.

Plus de deux cents sculpteurs ont participé à l’appel de candidatures. De nombreux projets de qualité ont complexifié la tâche du jury, qui devait n’en sélectionner que dix. Pour se positionner, le jury évaluait chaque proposition en fonction de leur qualité générale et de leur originalité, leur relation avec la thématique du vent, la faisabilité, la pérennité de l’œuvre et le respect du budget accordé pour les matériaux.

Les sculpteurs sélectionnés se sont inspirés du thème « Sculpter le vent : statures et figures ». Puissante, cette thématique a définitivement stimulé les artistes qui ont fait preuve d’une créativité sans limites en déposant des projets aux interprétations variées. Certaines œuvres, figuratives, représentent la splendeur de la nature qui tire profit du vent: papillons, oiseaux, etc. D’autres, plus abstraites, représentent le vent comme monument d’imagination et de sensations ; une pointe d’inimitié entre l’espace réel et l’espace sacré de l’art.

Rappelons que l’événement aura lieu du 21 mai au 11 juin prochain en face du Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges.

Voici donc la liste des artistes sélectionnés pour le Symposium international de la sculpture de Saint-Georges en 2023 :

A. Kei Nakamura, Japon

Adrien Bobin, Canada

Arijel Strukelj, Slovénie

Brigitte Danse, Belgique

Françis Beninca, France

Liliya Pobornikova, Espagne

Nedim Hadziahmetovic, Serbie

Rafail Georgiev, Bulgarie

Roland Hoeft, Allemagne

Suzanne Paucker, Allemagne

Soulignons que lorsque les œuvres seront complétées, elles seront érigées le long du mur de soutènement aux abords de la rivière Chaudière et de la piste cyclable, pour faire suite au parcours amorcé en 2021 et 2022.

Pour plus de renseignements, visitez le site Web www.beauceart.com.