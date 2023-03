La musique du monde à l'honneur au Solstice Festival

Toute une programmation attend les participants du Solstice Festival, autant au niveau de la musique que des activités. On y retrouvera autant des chanteurs québécois comme Jonathan Roy, que des artistes de différentes origines comme Waahli d'origine haïtienne.

Les organisateurs espèrent attirer les gens de l’extérieur en plus des Georgiens les 8-9-10-11 juin à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Ainsi, au programme on retrouve 25 spectacles sur quatre scènes, ateliers, danse, animations, espace familial et découvertes culinaires. Et tout cela dans un contexte multisensoriel et dans un décor qui illumine le soir venu. Les festivaliers sont invités à sortir leurs vêtements blancs et fluos tout au long de l’événement.

Pour ouvrir le festival, deux noms bien connus au Québec prendront la scène d’assaut, le 8 juin dans le cadre de l’Anniversaire du Solstice : Laurence Castera, auteur-compositeur-interprète beauceron sera le premier sur scène. Ce sera ensuite au tour de Jonathan Roy de venir faire vibrer l’Espace Carpe Diem, avec sa pop alternative envoûtante.

Programmation

Pour les trois autres soirées du festival, elles seront à thématiques réunissant de divers artistes proposant une ambiance différente.

Vendredi 9 juin, la soirée FLUO Électro World où des animations circassiennes se produiront tout au long de la soirée pour animer les foules. Sur les différentes scènes musicales, Papish (Latin électro, Chili) au Chapiteau des découvertes Cogeco, la Dj Sugarface BelFo performera sur la Scène Urbaine Mixbus et le collectif DJ Moonshine avec Pierre Kwenders sur la Scène principale.

Le 10 juin, la Journée Fiesta Tropicale fera danser les festivaliers du début de la journée jusqu’au petit matin. Sur la Scène Urbaine Mixbus Real Flya prendra le contrôle des vinyles à plusieurs reprises pendant la journée. Au Chapiteau des découvertes Cogeco, Flavia Nascimento (Afro-brésilien, Brésil), Richy Jay (Afrobeat, Haïti) et El Balcon (Latin, Amérique du Sud) répondront aux questions des festivaliers suite à leurs prestations. Sur la Scène principale, soirée festive avec Bumaranga (Cumbia, Colombie), Waahli (Rap, Haïti), Mateo (Afro-Latin, Colombie) ainsi que Lengaïa Salsa Brava et son orchestre de 13 musiciens.

Le 11 juin, c’est sous la thématique Cirque & Traditions que se complétera le festival. Dès 12 h, des ateliers de danse, de cuisine, de mixologie, un aroma DJ ainsi qu’un atelier traditionnel de danse chantante aux épées par l’Opéra de Pékin viendront animer le Chapiteau Anim’arts. Pour les tout-petits, clowns, cirque, Zumba, bricolage et maquillage seront disponibles tout le week-end au Chapiteau des Minis découvreurs. Du côté musical, Cédric Dind-Lavoie (Trad, Montréal), The Great Irish Gathering (Celtique), Shauit (Reggae dancehall, Innu) et Les Tireux d’roches (Traditionnel Folk) fouleront les planches des différentes scènes. L’édition 2023 se clôturera avec le cirque Kalabanté, qui viendra déployer son spectacle de cirque africain de grande envergure alliant danse, musique et cirque. Coup de cœur assuré.

Nouveauté

En nouveauté, il y aura des ateliers de partage interculturel dès 9 h 30 le samedi et dimanche sur la terrasse de la Brasserie Murtha sur la 1re Avenue. Il y aura des contes africains, ateliers de musique traditionnelle mexicaine, camerounaise, africaine, de chansons autochtones, ainsi qu’un atelier Épices et contes épiques indiens.

Il y aura également deux soirées After-Solstice au même endroit le vendredi et samedi dès 23 h. L’After Fluo Hip-Hop du 9 juin accueillera Sans Pression, artiste phare du hip-hop québécois, ainsi que DJLicious, qui terminera la soirée au contrôle de la console. Le 10 juin, l’After-Caliente sera au rythme du Reggaeton avec le chanteur hispanophone Cruzito.

À noter que seulement 150 billets par soir sont disponibles pour les deux événements, en billetterie indépendante.

Un festival plein de saveurs et écoresponsable

Comme pour la première année, plusieurs kiosques de restauration et d’artisanat seront disponibles pour faire un tour du monde aux papilles gustatives. Des plats à saveurs de l’Afrique, de la Mauritanie, de l’Amérique du Sud, de l’île de la Réunion, de l’Asie et bien sûr du Québec.

Dans une initiative de produire un événement écoresponsable, des Écocups seront remis aux festivaliers à l’entrée du site. Aucun contenant de verre ou de plastique ne sera vendu sur place.

Vente de passeports

Les passeports week-end sont en prévente au coût de 30 $ jusqu’au 5 avril via la plateforme www.lepointdevente.com et seront majorés par la suite à 40 $ + taxes et frais de service. À compter du 18 mai, des billets journaliers seront également en vente au prix régulier de 15 $.

Pour connaître en détail la programmation de la 2e édition du Solstice Festival et pour acheter vos billets, rendez-vous au www.lesolsticefestival.com

Il sera possible également de suivre les activités et préparer votre horaire grâce à l'application Fest.