Les Amants de la scène ont dévoilé leur troisième tête d'affiche pour Festival d'été de Saint-Georges et il s'agit du groupe folk et country québécois, Les Cowboys fringants. Ils seront sur la scène de l'Espace Carpe Diem le samedi 22 juillet après Francis Degrandpré et Brittany Kennell, qui joueront en première partie. Étoile montante, ...