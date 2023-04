Jean Champagne: d’un crash entrepreneurial à un récit inoubliable

L’auteur-entrepreneur beaucevillois Jean Champagne a effectué, le 28 mars dernier, le lancement de son roman « Crash : le combat d’un entrepreneur » à l’École d’Entrepreneurship de Beauce. Le livre est disponible officiellement dès aujourd’hui.

« Cette histoire raconte mon combat personnel, mes hauts et probablement encore plus mes bas », ce sont les mots choisis par Jean Champagne pour décrire son ouvrage. Ce soir-là, dans la salle pour le lancement de son livre, Jean Champagne a rassemblé tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, au sauvetage de son entreprise.

C’est la voix tremblante et les yeux submergés par l’émotion que Jean Champagne a débuté l’explication du début de ce projet. « En 2010, soit 4 ans après les histoires du livre qui se déroulent entre 2003 et 2005, je me suis mis à donner des conférences à des banquiers et à des gens d’affaires qui m’ont demandé de venir expliquer comment j’avais fait pour sauver l’entreprise. C’étaient les mêmes qui dans le temps, m’avaient dit que je n’avais pas les qualités pour sauver l’entreprise ».

En effet, ce livre retrace les années de combat de l’entrepreneur pour sauver son entreprise, qui pourtant avait, semble-t-il, trouvé la recette du succès durant presque 10 ans. « Lors des conférences, je me suis aperçu qu’il y avait un fil conducteur, c’était que ce que je racontais touchait beaucoup les gens. J’ai le souvenir d’une dame qui était venue me voir et qui me disait " M. Champagne vous venez de raconter l’histoire qui est celle de mon père, et que je n’avais pas comprise à l’adolescence. J’ai compris aujourd’hui tout ce qu’il avait fait pour que l’on puisse manger ". Après cela, j’ai eu l’idée de me lancer dans ce projet pour partager ce que j’avais pu vivre », a détaillé Jean Champagne.

Un combat familial et entrepreneurial

Si aujourd’hui le livre a pu devenir une réalité, c’est notamment grâce aux nombreux écrits de l’auteur durant ces périodes difficiles. « Nous avons classé et numérisé toute l’histoire de ces trois ans-là. À chaque fois que je faisais une rencontre avec des gens, j’écrivais des notes. J’ai donc récupéré toutes les rencontres, les appels téléphoniques que j’avais écrits. Dans ces années compliquées, j’avais développé une méthode où chaque semaine, je me donnais des objectifs pour la semaine suivante. À la fin de chaque semaine, j’identifiais les choses que j’avais réalisées et celles que je n’avais pas réalisées », a expliqué le Beaucevillois.

De plus, le soutien indéfectible de sa famille et de ses employés a permis à l’auteur de sortir de cette mauvaise passe et de fait, de rendre ce récit possible. « Cette histoire raconte un combat pour éviter la faillite d’une entreprise, voire même de sa fermeture. Elle raconte mon combat personnel. Elle raconte notre stratégie d’équipe. Elle raconte mes victoires et mes stratégies. Elle raconte l’histoire de ceux qui y ont cru, mais aussi en majorité de ceux qui n’y croyaient pas. Elle raconte l’histoire d’une équipe qui n’a jamais démissionné. Une histoire de persévérance et de résilience. Cette histoire me permet de dire à ceux qui m’ont aidé et y ont cru, merci », a conclu Jean Champagne sous les applaudissements de ses proches et amis.

Pour les personnes intéressées par la découverte de ce roman, il est disponible à la vente dès aujourd’hui dans toutes les librairies de Saint-Georges. L’auteur a également annoncé sa présence le 6 avril à 19 h à la librairie Sélect, le 20 avril à 19 h à celle de la Chaudière et le 27 avril à 19 h à Renaud-Bray.