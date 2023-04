Deux bâtisseurs mis en lumière à la prochaine édition du Mercredi-Étudiant

Les artistes du Cégep Beauce-Appalaches présenteront un spectacle de variétés dans le cadre du Mercredi-Étudiant, le 12 avril à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins au campus de Saint-Georges.

Pour cette édition, plus d’une cinquantaine d’artistes sont impliqués dans les treize numéros présentés. « Cela demeure une édition du Mercredi-Étudiant qui mettra en valeur encore une fois de nouveaux et anciens artistes qui sont remplis de talents! Avec un niveau musical très diversifié, cette soirée sera très relevée en plus de comporter quelques surprises! », a précisé Sébastien Hamel, un des coordonnateurs du projet.

La variété musicale sera au rendez-vous, alors que l’audience pourra entendre des pièces de plusieurs genres. Les 8 danseuses de la troupe l’Étadâme interpréteront les émotions dans la pièce éponyme Les étadâmes.

Un vibrant hommage à deux bâtisseurs

Le Socioculturel tient à rendre hommage à deux personnes qui ont été très importantes pour le développement culturel et artistique au fil des années au Cégep Beauce-Appalaches.

L’équipe d’animation présentera alors une vision allégorique et colorée de la vie de Jean-Pierre Bérubé qui a côtoyé de près Jean-Pierre Champagne au fil des projets. Jean-Pierre Bérubé, directeur technique pour les spectacles et événements du Cégep pendant 35 ans et Jean-Pierre Champagne, enseignant en musique pendant plus de 30 ans et directeur musical du Mercredi-Étudiant pendant 25 ans, ont tous les deux marqué les étudiantes et étudiants impliqués dans différents projets.

« Sous forme de clin d’œil, on veut les remercier de leur grande contribution aux activités socioculturelles et à l’impact positif qu’ils ont eu dans la vie de plusieurs. Cela permettra de découvrir en humour leur apport à la vie étudiante et de se rappeler de bons souvenirs », a souligné Julie Beaudoin, responsable du Socioculturel et coordonnatrice de l’événement.

La direction musicale est assurée par Pierre-Olivier Fortin et Daniel Bégin. Les textes de l’animation reflèteront la plume créative d’Harold Gilbert et ce sera l’occasion de découvrir le travail des derniers mois de la troupe de danse menée par Anouk Gaudet.

La population beauceronne est invitée à venir encourager la relève artistique du Cégep. Les billets pour le Mercredi-Étudiant sont en vente au coût de 8 $ sur la billetterie en ligne et seront aussi disponibles à l’entrée le soir de l’événement.