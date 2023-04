La 3e édition du festival Beauce Rock est annoncée

La 3e édition du festival Beauce Rock a été officiellement annoncée et ça aura lieu du 29 juin au 1er juillet prochain à la frontière entre Beauceville et Saint-Odilon-de-Cranbourne, comme l'an dernier.

L'événement propose aussi un camping aux festivaliers.

Voici la programmation musicale prévue :

• Exterio

• Deraps

• Hells Bells (AC/DC)

• Big Muff

• Sweet Revenge (System of a down)

• Cherry Bomb

• Pimp Bizkit (Limp Bizkit)

• No Cans Unexxxeptable

• Projekt Revolution (Linkin Park)

• Pain Relief

• Sound of Madness (Shinedown)

• Hitch & Go

• The Believers (Interrupters)

• Escape

• The Backslash Band

• FasterForward

• Plan B

• Trio 2 Cheese

• Oh! Marty and the Notes

• Loïc et Co

Pour la soirée du jeudi, l’entrée sera spécialement gratuite pour tous. À noter aussi que les enfants de 11 ans et moins seront admis gratuitement sur place durant toute la durée du festival. Les billets en prévente sont disponibles sur le site web de l'événement, au coût de 54$ jusqu’au 1er avril en prévente et à 64$ par la suite.

À partir du 1 er avril, il y aura aussi une possibilité d’acheter des billets journaliers pour vendredi ou samedi seulement.