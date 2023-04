L'Exposition Saint-Prosper aura lieu du 18 au 21 mai

Le comité organisateur de l’Exposition Saint-Prosper est fier d’être de retour pour une 52e édition cette année. Il invite toute la population à l’évènement qui se déroulera du 18 au 21 mai prochain au Centre Récréatif Desjardins.

L’évènement présentera quelques changements pour cette édition, puisque le nombre de membres dans le comité organisateur a diminué de moitié. Le comité a tout de même pris la décision de tenir l’évènement, mais sous une nouvelle formule abrégée.

L’Exposition est un évènement rassembleur où plus de 40 exposants (artisans et commerçants) de la région et d’ailleurs seront présents samedi et dimanche pour exposer leurs produits et services. Le weekend sera rempli d’activités pour tous les âges, de la musique et des exposants variés.

En règle générale, l’entrée et la participation aux activités sont gratuites, sauf pour quelques activités où une légère contribution est nécessaire. Toutes les activités pour enfants sont gratuites.

Principales activités

Le tournoi de whist, qui aura lieu le jeudi 18 mai, ainsi que le bingo, le vendredi 19 mai, entameront l’Expo comme le veut la tradition. Samedi et dimanche à partir de 10h, les enfants pourront s’amuser grâce aux jeux gonflables, aux mascottes et à plusieurs animations. Un bingo pour enfants aura aussi lieu le dimanche à 10h30.

Samedi soir, les amateurs de bières et saucisses auront la chance de déguster plusieurs produits soigneusement choisis par Andrew Doyon de Beauce Bœuf et Mathieu Bélanger, le tout dans une ambiance festive mise en musique par Les Naufragés. Plus tard en soirée, la salle SBC recevra le groupe Irish Moutarde pour une soirée punk.

Dimanche soir, après la fermeture des kiosques, le comité vous invite à un spectacle de quatre humoristes émergents. Le chansonnier Nicolas Loignon poursuivra la soirée jusqu’à 21h.

Finalement, nous souhaitons souligner le retour des duchesses ! Vous aurez la chance de les croiser pendant la fin de semaine. Le couronnement Desjardins aura lieu à 21h le dimanche 21 mai et sera suivi du bal de la reine avec Sam Jacques et Charlo Bango.

Pour la programmation complète, consultez le site web de l’évènement : www.expostprosper.com

Le comité organisateur de l’évènement tient à souligner que la majeure partie des recettes encaissées seront redistribuées à des organismes de la communauté.

L’Exposition de Saint-Prosper, le rendez-vous annuel des gens d’ici !