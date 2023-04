Roch Voisine et Chloé Doyon pour célébrer la fête du Canada à Saint-Georges

Roch Voisine foulera la scène de l’espace Carpe Diem pour présenter son spectacle Americana à l'occasion des célébrations de la fête du Canada, le samedi 1er juillet.

Le chanteur charismatique interprétera dès 20 h 30 des pièces qui évoqueront de nombreux souvenirs aux amateurs de musique. En première partie, l’interprète beauceronne Chloé Doyon se retrouvera sur scène dès 19 h, pour faire danser la foule. Elle sera accompagnée de DJ et de ses invités « rappeurs » pour une prestation pop-électro.

La soirée culminera avec les traditionnels feux d’artifice qui éclateront au-dessus de la ville à compter de 22 h.

Organisé par le Comité des fêtes de Saint-Georges, cet événement est gratuit pour tous.

Journée familiale au parc des Sept-Chutes

Les festivités du 1er juillet débuteront dès 10 h au parc des Sept-Chutes. Jeux de tombola, maquillages, animations ambulantes, bricolages et jeux sportifs amuseront les petits et les grands jusqu’à 16 h. Le traditionnel discours protocolaire, le lever du drapeau avec la Légion Royale canadienne Filiale 249 et la coupe du gâteau se tiendront dès midi.

Une navette sera d’ailleurs disponible à partir du stationnement de l’entreprise Beaubois Pomerleau pour amener les participants au parc des Sept-Chutes.

Cette journée est aussi totalement gratuite.