Le Festival Clermont-Pépin de retour cette fin de semaine

Le Festival de musique Clermont-Pépin sera de retour sur les journées de samedi 6 et dimanche 7 mai, au centre culturel Lacroix-Dutil de Saint-Georges. Le Festival se conclura par une remise de prix.

Chaque année, près de 10 000 $ sont remis en prix et en bourses aux gagnants des différentes catégories en guise de récompense et d’encouragement. La journée du samedi est consacrée aux éliminatoires et se déroulera également au Centre Culturel de Saint-Georges.

Le gala des finalistes se tiendra en deux temps le dimanche 7 mai. Le public est invité dès 9 h au quartier général, quatrième étage du centre culturel Marie-Fitzbach. La première partie de la finale débutera à 9 h 15 pour une remise des prix vers 11 h 30. La seconde partie se tiendra l'après-midi dès 13 h 15 avec la remise des prix vers 15 h 45.

Pour rappel, le Festival Clermont-Pépin est un événement musical qui a comme principal objectif d’encourager et de stimuler l’éclosion de nouveaux talents régionaux dans le domaine musical. Anciennement connu sous le nom de Concours de musique Clermont-Pépin, le Festival offre une formule de concours dans une atmosphère favorisant le dépassement personnel.