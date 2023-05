Ariane Desbiens titrée Photographe commercial de l’année

La photographe Ariane Desbiens a eu quatre images sélectionnées pour une exposition au Salon national de l’image 2023, célébrant le meilleur de la photographie professionnelle canadienne où elle a également remporté le titre convoité de Photographe commercial de l’année 2023.

C’est la première fois que la photographe basée à Saint-Georges remporte un prix d’une telle envergure. « J’étais en compétition avec sept excellents photographes commerciaux de renommées provenant de partout au Canada. Tout ça en plus de remporter la catégorie Éditorial pour la 1re fois également, un prix du jury ainsi que deux images dans la collection permanente qui représente les 40 meilleures images de la compétition 2023 », a-t-elle mentionné à EnBeauce.com par courriel.

L'image de la Beauceronne « Are we clear for take off » dans la catégorie Éditorial a remporté le prix Meilleure de la classe et a été sélectionnée pour figurer dans la collection permanente 2023 des Photographes professionnels du Canada. Elle a également reçu le ruban du choix du jury.

Son image « Flashed in the spotlight » a également été sélectionnée pour figurer dans la collection permanente 2023.

« Lors du Gala, je n’arrivais pas du tout à croire que j’avais gagné. J’étais surprise, émue et humble. Étant entouré de photographes nominés de talent, je n’arrivais pas à croire que j’avais une chance. »

Un jury de maîtres photographes a jugé les meilleures œuvres soumises par des photographes professionnels de partout au Canada. Le salon a eu lieu le 22 avril dernier, pendant le Congrès canadien de l’imagerie en Canmore, Alberta.

En plus de démontrer la capacité des artisans à créer des images exceptionnelles pour leur clientèle, leur inclusion dans le salon leur vaut des mérites pour plusieurs titres offerts, y compris le prestigieux titre d’Artisan des arts photographiques et de Maître des arts photographiques. La compétition fait concourir des photographes de partout au Canada dans 23 catégories différentes, dont la presse, le portrait, l'architecture et la mode.