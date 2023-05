Exposition printanière au Musée Marius-Barbeau

Le Musée Marius-Barbeau présente jusqu'au 4 juin prochain l'exposition intitulée Regard sur notre Collection Tableau 5 - Curiosités.



Elle met en évidence quelques-uns des artéfacts les plus insolites de la collection du Musée qui regroupe près de 34 000 objets témoignant de l'identité culturelle de la Beauce.



Pour plus d’informations, consultez le site web ou la page Facebook de l'établissement. Le Musée Marius-Barbeau est ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 16 h 30 et le dimanche de 11 h à 16 h.