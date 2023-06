Appel de photos: la fleuraison en Beauce

Avec plus de 600 plants, le Musée des Lilas à Saint-Georges est l'une des plus vastes collections de cultivars de lilas au monde. Établi dans le parc Veilleux aux abords de la rivière Chaudière à Saint-Georges, l'endroit est en ce moment en pleine floraison. Les odeurs et les couleurs sont exceptionnelles. Pour vous donner l'envie de vous y ...