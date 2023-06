Le Solstice Festival a réuni plus de 4 000 personnes

La deuxième édition du Solstice Festival qui avait lieu en fin de semaine à l'Espace Carpe Diem a réuni plus de 4 000 personnes venues s'émerveiller sur le monde.

La pluie de jeudi et vendredi n'aura pas eu raison de l'événement qui a su ramener le soleil grâce aux nombreux spectacles et animations présentés entre le jeudi 8 juin et le dimanche 11 juin. Tous les continents étaient représentés, que ce soit de façon musicale, culinaire ou au travers de différentes activités interactives.

Selon la directrice générale du Solstice Festival, Pamela Doyon, les visiteurs ont vraiment apprécié l'événement. « On a eu de beaux témoignages du public, qui nous encore une fois signifié que ce projet est nécessaire en Beauce! » Tous ceux qui ont osé se rendre sur place ont adoré l'événement. « Je pense qu'il est donc important de remercier tous les gens qui sont venus sur le site! »

On a déjà hâte à la troisième édition! « Je confirme qu'on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça fonctionne. On veut que ça devienne un incontournable », a conclu la directrice.