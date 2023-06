Les Dimanches musicaux reviennent à compter du 25 juin

Les concerts des Dimanches musicaux reprendront à l’église Saint-Paul-de-Cumberland pour la période estivale 2023.

Les prestations auront lieu dans l'édifice, situé à de Saint-Simon-les-Mines, tous les dimanches, de 11 h à midi, du 25 juin au 10 septembre inclusivement. Des spectacles de musique et de chant dans différents styles musicaux dont le classique, le new country, le populaire, le folk et le jazz, ainsi que du théâtre et des contes et légendes seront présentés tout au long de l’été.

Cette année, le confort de la salle de 100 place a été amélioré pour offrir une plus belle expérience aux spectateurs: ajout d’air climatisé et de chauffage ainsi que de coussins sur les bancs. Aussi, le transport sera disponible entre l’entrée du jardin et l’église. Le Wi-Fi est également accessible partout dans le parc et dans l’église.

L’entrée au spectacle donne accès gratuitement au Jardin Harbottle. Les spectateurs sont invités à profiter des installations pour visiter et pique-niquer dans le jardin après le concert. Celui-ci, qui a une superficie de 350 000 pieds carrés est un jardin anglais composé de boisés, sous-bois, verdures, ilots fleuris, sentiers, lacs et pavillons. Il offre à ses visiteurs un havre de paix et de quiétude.

Pour consulter la programmation des Dimanches musicaux et se procurer des billets, visitez le www.visitecumberland.com