Une sortie au cinéma s'est toujours bien appréciée, même en été. Un jour de pluie ou pour se rafraichir, parce que oui la climatisation dans les cinémas ça rafraichit, ou simplement pour le plaisir, toutes les raisons sont bonnes.

EnBeauce.com vous propose aujourd'hui de découvrir les films qui sont à l'affiche au cinéma de Saint-Georges et de Sainte-Marie.

Élémentaire

Film d'animation - durée 1 h 41

Dans la ville d'Element City, le feu, l'eau, la terre et l'air vivent dans la plus parfaite harmonie. C'est ici que résident Flam, une jeune femme intrépide et vive d'esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l'âme. L'amitié qu'ils se portent remet en question les croyances de Flam sur le monde dans lequel ils vivent.

Indiana Jones et le cadran de la destinée

Film d'aventure déconseillé aux jeunes enfants - durée 2 h 34

Indiana Jones reçoit la visite surprise de sa filleule Helena Shaw, qui est à la recherche d'un artefact rare que son père a confié à Indiana par le passé : le fameux cadran d'Archimède, une relique qui aurait le pouvoir de localiser les fissures temporelles. Helena vole l'objet et quitte précipitamment le pays afin de le vendre au plus offrant. Indy n'a d'autre choix que de se lancer à sa poursuite.

Insidieux: la porte rouge

Film d'horreur et de suspense d'épouvante - durée 1 h 47 - 13+

Alors que les démons refoulés du passé reprennent forme, Josh et son fils d'âge universitaire Dalton doivent voyager profondément dans une autre dimension et affronter le sombre passé de leur famille et les horreurs encore plus terrifiantes qui se cachent derrière la porte rouge.

Le temps d'un été

Comédie dramatique - durée 2 h 06

Depuis plus de 25 ans, Marc Côté, aumônier de rue et curé de paroisse, vit avec les pauvres et les itinérants. Aujourd'hui, Marc est un homme usé. Épuisé de tenir à bout de bras son église qui sert de refuge, stressé par les comptes qu'il n'arrive plus à payer, Marc doit se rendre à l'évidence : il devra fermer le lieu. Comme un appel de la Providence, il hérite d'une propriété dans le Bas-du-Fleuve et décide d'y emmener avec lui une bande de sans-abri, des hommes et des femmes qui, tout comme lui, ont besoin de vacances...

Mission impossible: bilan mortel - Première partie

Film d'action d'espionnage et de violence - durée 2 h 43 - 13+

Ethan Hunt et l'équipe du FMI doivent traquer une nouvelle arme terrifiante qui menace toute l'humanité si elle tombe entre de mauvaises mains. Avec le contrôle de l'avenir et le destin du monde en jeu, une course mortelle autour du globe commence.

Transformers: le réveil des bêtes

Film de science-fiction déconseillé aux jeunes enfants - durée 2 h 07

Les Decepticons viennent d'arriver sur Terre en 1994, tout comme Optimus Prime, qui existe depuis un peu plus longtemps. L'archéologue Elena et le soldat Noah au Pérou découvrent les traces d'un ancien conflit de transformateurs sur Terre. À l'époque, les Maximals, les Predacons et les Terrorcons s'affrontaient, et ils revinrent à la vie un peu plus tard.

Sound of freedom

Film d'action - durée 2 h 11 - en version originale anglaise sous-titrée en français

L'histoire de Tim Ballard, un ancien agent du gouvernement américain qui quitte son emploi afin de consacrer sa vie à sauver des enfants des trafiquants sexuels mondiaux.

Tous les détails, notamment les horaires, sont disponibles sur les sites internet des cinémas.