La fin des cloches à Saint-Séverin

Trônant sur le haut de la colline au cœur du village, l’église de Saint-Séverin abritait trois cloches qui ont été récemment désinstallées pour des raisons de sécurité.

L’édifice en pierre des champs a été construit vers 1860 à la sueur du front des paysans du coin. Pour le maire du village de 300 habitants, René Leduc, c’est un lieu « spécial » de par son emplacement et son esthétique simple, mais remarquable.

Il y a quelques années, le Diocèse a annoncé qu’il ne pouvait plus assurer le service dans toutes les églises du territoire et qu’elle faisait des regroupements de paroisses. Ce faisant, l’église de Saint-Séverin a été désacralisée.

« C’était une crise pour les citoyens de savoir que leur église allait fermer. Alors devant cette mauvaise nouvelle, il y a eu une consultation publique en 2019 où la municipalité a exprimé son souhait de devenir propriétaire du bâtiment », a expliqué René Leduc, en entretien avec EnBeauce.com. Notons qu’à ce moment-là, c’était déjà les citoyens qui s’occupaient de prendre soin de l’endroit. Après l’assemblée publique, la mairie est devenue officiellement propriétaire et responsable de l’église. « On voulait l’exploiter de la manière la plus intéressante possible pour l’ensemble des citoyens. »

Il y a donc eu la création d’un comité qui a d’abord eu l’idée d’un projet très ambitieux, peut-être un peu trop. « On voulait tout déplacer dans l’église ou autour de l’église, c’était pour y installer tous les services municipaux. » Cependant cela nécessitait aussi de nouvelles constructions, ce qui portait le projet complet à un montant de plus de 4 millions de dollars. Finalement, il a été décidé de changer l’approche et d’utiliser l’église comme salle communautaire. « Notre projet est donc rendu à 1,8 M$. Il y a une vie culturelle assez importante à Saint-Séverin alors on va essayer de s’en servir pour la consolider. »

L’idée vise donc à rénover l’établissement pour en faire une salle communautaire agréable tout en gardant le haut plafond de l'église et en améliorant l’acoustique. « Il y a tout de même des travaux essentiels qu’on doit faire pour pas que la pierre se détériore et pour ne pas que les fenêtres avec les vitraux se fragilisent. »

La municipalité a donc déposé une demande de subvention dans le cadre du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM) au mois de mai et celle-ci doit être étudiée d’ici le mois de septembre prochain.

Finalement, en ce qui concerne les cloches, le maire explique que « Quand on a acheté l'église, l’assureur a envoyé un inspecteur. Ils ont exigé de nous des travaux qu’ils estiment de première nécessité et ils nous ont interdit d’utiliser la salle à des fins communautaires avant d’avoir fait ces travaux-là. » Parmi les exigences de l’assureur, il a été demandé de décrocher les cloches qui fragilisaient la structure du bâtiment.

« Les cloches ne bougeaient plus depuis très longtemps, car ça fragilisait la structure du clocher. C’était un enregistrement qui imitait leur son. » Les trois cloches ont donc été retirées, mais sont gardées précieusement.

« On a l’intention de les mettre en valeur dans notre projet de restauration de la grande salle. Soit à l’intérieur, soit à l’extérieur, on hésite encore. Pour l'instant, notre réflexion n’est pas terminée. Moi, mon rêve ce serait que les enfants, quand il y a des fêtes de famille, puissent faire sonner les cloches avec des maillets en bois. Ce serait amusant! Ça, ce sont mes fantasmes de maire, ou de père… », a conclu le maire de Saint-Séverin en riant.