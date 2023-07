C'est le premier jour des Festivités Western de Saint-Victor

La 44e édition des Festivités Western de Saint-Victor commence dès aujourd'hui pour se terminer ce dimanche après une semaine programmation musicale et culturelle.

De la randonnée, de la danse et un bingo sont au programme de cette première journée. Chaque journée connaîtra son lot d'activités variées et se terminera par une soirée musicale. Sans oublier toutes les prestations équestres bien entendu.

Éric Lapointe et les Trois Accords sont parmi les têtes d'affiche de cet événement. Il y aura également Sara Dufour, David Thibault, DJ Dan D-NOY, Arthur l’Aventurier et plusieurs autres artistes. Évidemment, le country sera à l’honneur avec Alan Jackson Expérience, Blue Ridge Band, Merle Marlow Band, Road Trip Country Band, Phil Lauzon et son Hommage à Luke Combs ainsi que la formation Lendemain de Veille récipiendaire du Félix “groupe Country de l’année” au dernier Gala de l’ADISQ et “groupe de l’année” à la 9e édition du Gala Country.

Notons que les spectacles musicaux, équestres ou rodéos auront lieu beau temps mauvais temps, sauf dans le cas d’un orage électrique pouvant nuire à la sécurité des festivaliers / artistes et/ou animaux.

Tous les détails sont disponibles sur le site internet des Festivités Western.