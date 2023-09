Une nouvelle série sur l'improvisation au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches a annoncé la diffusion d'une série d'épisodes consacrée au Circuit d'improvisation du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) sur NousTV Beauce-Appalaches.

En effet, cette nouvelle série nommée « L'impro » mettra en avant le talent des jeunes cégépiens et cégépiennes, lors du tournoi d'improvisation de l'hiver dernier, dès le 13 septembre.

« L'impro » fera découvrir les 12 équipes, dont l'équipe locale du Cégep, les Pissenlits, lors des joutes du tournoi d'improvisation. Au total, 22 épisodes de 45 minutes reprendront les duels entre les équipes du tournoi, accompagnés d'entrevues et de détails de l'événement.

Les épisodes seront diffusés chaque semaine, à trois reprises, les mercredis à 19 h, les samedis à 17 h et les dimanches à 13 h 30.

« C’est une joie de permettre à la communauté de Chaudière-Appalaches de découvrir l’improvisation de niveau collégial. Nous sommes convaincus que cette série d'épisodes saura captiver l’auditoire et mettre en lumière le talent et la créativité de ces jeunes adeptes d’improvisation. Le circuit d'improvisation du RIASQ est un événement rassembleur qui leur a permis de se démarquer et de briller sur la patinoire, » a partagé Julie Beaudoin, conseillère à la vie étudiante et coordinatrice du comité organisateur du tournoi.

Pour rappel, le Cégep a accueilli le Circuit d’improvisation du RIASQ (CIR) du 31 mars au 2 avril 2023, lors d'un événement baptisé Le Dégel. Une centaine de joueurs et joueuses provenant de toute la province ont participé à l'événement.