« Le joyau de l’arrière-pays » sera présenté devant salle comble

Plus de 300 personnes, intéressées par l’histoire de leur communauté, vont se rassembler les 15, 16 et 17 septembre à Sainte-Aurélie pour applaudir des comédiens regroupés pour jouer la pièce Le joyau de l’arrière-pays afin de souligner notamment les 150 années d’existence du moulin de Metgermette-Nord, si cher au cœur de Victor B. Vannier.

« Ensemble, grâce au talent de comédiens qui sauront faire revivre des personnalités qui ont marqué et coloré notre passé, nous allons entrer dans l’histoire de ces gens qui ont su forger les valeurs liées au développement économique et social de notre magnifique coin de pays » a tenu à souligner le maire, René Allen. « Vannier a su semer un espoir et un désir de développer ce lieu afin d’en faire un acteur incontournable du développement forestier du Québec, qu’on appelait en ce temps le Canada français. »

« C’est avec fierté que Victor B. Vannier reviendrait ici », a ajouté l’auteur et metteur en scène Harold Gilbert. « Même si son projet d’implanter deux cent familles françaises participant pleinement à la sauvegarde et à la vivacité de notre belle langue française fut vain, il aurait pu dire « mission accomplie » car ce développement économique et forestier tant voulu est devenu réalité. Le moulin, dont il a jeté les bases il y a maintenant 150 ans, est toujours debout. Fier, solide et défiant l’avenir, il continue de rappeler aux générations futures tout le courage, toute la résilience et toute la foi qui caractérisent la force de ceux et celles qui furent avant eux. »

La pièce de théâtre Le joyau de l’arrière-pays, l’histoire unique du moulin de Metgermette sera jouée les 15, 16 et 17 septembre à guichets fermés puisque que tous les billets disponibles se sont envolés. Le comité développement de Sainte-Aurélie évalue avec la troupe de comédiens la possibilité de la reprendre pour une autre saison.