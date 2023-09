Un premier album pour l'auteur-compositeur-interprète Michel Roy

L'auteur-compositeur-interprète, Michel Roy, vient de respecter la promesse qu'il s'était faite il y a bien des années de produire un jour son album de compositions originales.

Cette promesse vient d'être publiée au début du mois sous le titre de Les carnets anciens.

« J’ai puisé mes mots dans mes carnets anciens. Et j’en ai écrit de nouveaux. J’en ai fait des chansons pour réfléchir, rire ou pleurer. Je chante mon pays, je chante la Beauce. Je chante l’amour et je chante la vie. Je parle de moi, de nous, je parle de vous et d’eux itou. Des histoires où les gens se reconnaissent », révèle le natif de Beauceville et résident de Saint-Georges.

L'enregistrement comprend six chansons dont un premier extrait, Prends pas mon cœur pour un hôtel, a été lancé officiellement le 1er septembre.

Le communicateur de carrière et principal animateur de l'organisme Partage au masculin. présentera ce tout premier album en spectacle les 13 et 14 octobre au Cabaret des amants, à Saint-Georges. Sur scène avec lui, on retrouvera six musiciens chevronnés: Jean-Marie Ouellet è la guitare, Germain Ouellet à la basse, Sylvain Ouellet, à la batterie, Michel Cloutier aux claviers et à la guitare, Stéphanie Labbé au violon et Marie-Claude Bolduc, qui l'accompagnera au chœur et au chant. La mise en scène est signée Hélène Ouellet.

Les billets pour les deux prestations sont disponibles en ligne sur www.jachetemonbillet.com

Michel Roy rappelle que son projet d'album a été réalisé grâce au parrainage de Partage au masculin et du soutien des députés de Beauce-Sud et de Beauce-Nord, Samuel Poulin et Luc Provençal, ainsi que des entreprises Pro Sérigraphie et Groupe Audaz, de Saint-Georges.