Exposition «Le fourmillement des idées» de Patricia Gauvin

Le Musée Marius-Barbeau présente jusqu'au 11 février 2024 l'exposition intitulée La pensée in vitro de l’imaginaire. Le fourmillement des idées de Patricia Gauvin.



Cette mise en espace lance une discussion autour de cette émotion vécue par chaque créateur lorsque l’idée monte à l’esprit dans un moment de clairvoyance.



« J’utilise des médiums sonores et plastiques pour nous donner l’illusion d’entrer dans nos méninges. Je façonne l’immatériel: la fantaisie, les pensées polluantes ... La mise en espace des éléments ainsi produite confronte le flou artistique. Matérialiser l’inspiration; donner forme à l’insaisissable. Je souhaite rejoindre l’autre dans cet espace imaginaire », mentionne l'artiste.



Patricia Gauvin demeure à Verchères. En plus d’un baccalauréat en beaux-arts de l’Université Concordia, elle est titulaire d’un certificat en sculpture, d’une maîtrise en arts plastiques et d'un doctorat en études et pratiques des arts de l’Université du Québec à Montréal, où elle enseigne actuellement. Elle est lauréate de plusieurs bourses et présente ses installations lors d’expositions solos et collectives, tant au Québec que dans le reste du Canada. Elle est membre du collectif Artistes Têtes Chercheuses avec lequel elle poursuit ses recherches théoriques et esthétiques.

Le Musée Marius-Barbeau est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 16 h 30 et le dimanche de 11 h à 16 h.