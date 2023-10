Un trio féminin pour le retour des Concerts sous le clocher

Les Concerts sous le clocher seront de retour à l’église Saint-Georges, le vendredi 13 octobre à 19 h 30, avec un trio de musiciennes composé de Noëlla Bouchard au violon, Élise Taillon Martel au cor et Rosemarie Duval Laplante au piano.

Ce concert vous plongera entièrement dans le romantisme allemand. Vous entendrez les puissants états d’âme, dialogues intimes et sentiments exprimés par la musique. C’est l’époque de musiciens à la fois compositeurs et pianistes virtuoses, comme Schumann et Brahms.

Grâce aux différentes formations musicales - duo et trio – vous découvrirez la sonorité veloutée et ronde du cor, qui est très rarement mise de l’avant en musique de chambre.

Ensemble, les musiciennes compilent plusieurs années d’expérience et elles ont préparé un concert original pour ce concert intime.

Les billets pour cette soirée musicale sont en vente à la billetterie des Amants de la scène et auprès des membres du CA de l’organisme.