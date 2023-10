Une expérience captivante au Festival des insectes

Le Festival des insectes était de passage à Saint-Georges en fin de semaine et c’était l’occasion de découvrir des milliers de bibittes parfois colorées, parfois poilus.

De nombreux cadres présentaient des espèces de partout à travers le monde; des scarabées, des papillons tous plus colorés les uns que les autres, des araignées parfois aussi grosses que ma main, et plus encore.

Une collection vivante comprenant des variétés de mygales poilus, de scorpions qui brillent dans le noir et de scarabés multicolores étaient également présentées. Et les plus courageux ont pu prendre un goûter au kiosque de dégustation pour essayer les ténébrions épicés.

Témoignages

Parmi les plus vaillants des visiteurs, il y avait William Mailloux-Côté. Il a pris dans ses mains un serpent, une mante, des mygales, y compris une espèce dynamique qui a fait le tour de son torse. Ce participant a particulièrement aimé le personnel et les bénévoles. « On voit que c’est un staff passionné qui veut partager son amour des insectes. L’équipe de bénévoles est courageuse! », a-t-il mentionné à EnBeauce.com.

Maude Palmer, quant à elle, a été très impressionnée par le nombre d’espèces présentées. « Il y avait une grande diversité, on ne savait pas où regarder tellement il y avait de beauté! »

Puis, Gilian Lamoureux Dulac a fait face à ses craintes en prenant dans ses mains différentes espèces, notamment un serpent et des araignées. « Au début t'as peur, mais une fois que tu les a sur toi c'est captivant! En vrai c’est fascinant de découvrir des bêtes comme ça, j’ai beaucoup aimé. »

En ce qui me concerne, j’ai réussi à tenir une mante. C’était étrangement doux. Quant au serpent, étrangement mou.