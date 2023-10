Un Solstice Hivernal au Woodooliparc

Un tout nouveau rendez-vous s’installe sur le site du Woodooliparc de Scott, à compter du 30 novembre prochain: le Solstice Hivernal.

Ce nouvel événement festif a été créé dans un objectif de faire vivre le Solstice Festival à l’année, a expliqué la directrice générale du festival, Pamela Doyon, en conférence de presse aujourd'hui.

Des spectacles sur trois scènes (le Shack des Découvertes, l'Igloo des traditions et Woodooli), tant intérieures qu’extérieures dans le décor du Parc Frima – La Magie de Noël, proposeront des animations déambulatoires, des ateliers de danse, des exposants, et des surprises gastronomiques.

« C’est important pour l’équipe du Solstice d’être présente sur le territoire tout au long de l’année et de donner la possibilité aux artistes d’ici et d’ailleurs de se produire. On souhaite aussi rejoindre un plus grand nombre de personnes et s’installer en Chaudière-Appalaches. C’est sur le long terme qu’on arrivera à créer de réelles occasions de partage et de découvertes des cultures du monde », a expliqué Mme Doyon,

L’ensemble des activités et spectacles à la salle le Shack des découvertes et à L’Igloo des traditions sont entièrement gratuits. Les festivaliers devront toutefois débourser pour l’accès Woodooliparc qui comprend la visite du Parc d’amusement thématique Frima – La Magie de Noël, la visite de la maison du Père Noël et les spectacles de la « Scène Woodooli.

Pour connaître en détails la programmation de ce premier Solstice Hivernal, rendez-vous sur le site web de l'événement (www.lesolsticehivernal.com).