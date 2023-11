Le plaisir de reconnecter à l'écriture de chansons, confie Pierre-Hervé Goulet

Voir la galerie de photos

« Dans la bulle de création de "Dopamine", c'est le plaisir de reconnecter à faire des chansons qui est un peu derrière l'album », confie Pierre-Hervé Goulet en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Le barde beaucevillois lance aujourd'hui ce 4e album en carrière, un opus qui compte 11 titres originaux qui ont été écrits au cours des deux dernières années, alors que la confection du disque s'est faite «rapidement, intensément, en connexion avec un instinct créatif», signale-t-il.

L’artisan de la chanson québécoise, passionné de phonétique, qui manie les mots sur des riffs de guitare acoustique, raconte sur un mélange de folk et de groove la croisée des chemins, ce tiraillement entre une jeunesse qui veut s’éterniser et la réalité du temps qui passe. Pierre-Hervé Goulet a co-réalisé la production avec ses complices et musiciens Simon Kearney et Marc Chartrain.

Parmi les chansons, on retrouve L'Aube, une référence à son père qu'il a perdu au cours de la dernière année. « Il m'a soutenu toute ma vie », se rappelle l'auteur-compositeur-interprète avec émotion.

Dopamine est disponible à compter d'aujourd'hui sous l'étiquette LABE.

