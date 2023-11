Le 37e Salon des Artistes et Artisans de Beauce continue en fin de semaine

Le 37e Salon des Artistes et Artisans de Beauce a commencé ce vendredi et se poursuit tout au long de la fin de semaine au 3e étage du Centre Culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

Une trentaine d’artistes et d’artisans de différentes disciplines artistiques et artisanales sont présents. Parmi eux, 19 exposants sont originaires de la Beauce alors que d’autres proviennent d’autres régions comme Sherbrooke, Drummondville, Trois-Rivières, Thetford et Lévis.

L'événement se déroule sous la présidence d’honneur de Judith Purcell des Créations Jam’s de Saint-Georges.

Le Salon AAB, c’est une occasion unique de découvrir les talents d’ici, de dénicher des cadeaux originaux et d’encourager l’achat local. De plus, les gens qui visiteront le Salon pendant le weekend auront l’occasion de se procurer des billets qui leur donneront la chance de gagner des produits offerts par certains exposants.

Exposants participants

Agroalimentaire : Chloé Latulippe, Jessie Vigneault, Roland Rodrigue et Sophie Roy.

Arts décoratifs : Yves Bouvrette, Francine Gilbert et Mireille Quirion.

Arts visuels : Stéphanie Boulet, Carole Giguère, Denis Courchesne, Ghislaine Falardeau et Guylaine Marceau.

Bijoux : Pierre Beaudoin, Anne Carmichael, François Gagné, Diane Kimpton et Maelly Vallée.

Couture et arts textiles : Sylvie Laflamme, Lorraine Andrée Parent, Judith Purcell, France Quirion, Sonia Thivierge.

Ébénisterie et sculpture : François-René Cloutier, Juan He, Guy Jacques, Simon Mathieu et Yan Pépin.

Soins corporels : Isabelle Vigneault.

Heures d’ouverture

Samedi 18 novembre : 9 h 30 à 17 h

Dimanche 19 novembre : 9 h 30 à 17 h

Au Centre culturel Marie-Fitzbach (3e étage) situé au 250, 18e Rue, Saint-Georges.