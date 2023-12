Les élèves de la Polyvalente Benoît-Vachon présentent « Scrooge - un conte de Noël »

La vie étudiante de la Polyvalente Benoît-Vachon a annoncé sa nouvelle pièce de théâtre pour le temps des fêtes avec « Scrooge - un conte de Noël », avec onze élèves de 1re et 4e secondaire.

Ce nouveau spectacle est une mise en scène de Marie-Esther Poulin.

« La vielle de Noël, le riche homme d'affaires Scrooge reçoit la visite de 3 fantômes de Noël : le fantôme du passé, celui du présent et celui de l'avenir qui lui prédisent un grand malheur s'il ne change pas de comportement. En effet, M. Scrooge est avare, égoïste et insensible vis à vis tout le monde et particulièrement son employé M. Cratchit et sa famille dont seul lui reste son neveu Fred. Les trois fantômes le feront voyager à travers le temps et l'espace afin de lui faire comprendre que l'argent ne fait pas le bonheur et que l'amour et la famille sont les valeurs les plus importantes. Réussiront-ils à faire changer Scrooge et lui faire aimer Noël et sa famille? »

La seule et unique représentation se réroulera le mardi 19 décembre à 19 h à la salle Méchatigan de la Polyvalente Benoît-Vachon. Aucun bille n'est à vendre mais il sera possible de faire une contribution volontaire de la Fondation Polydon, qui vient en aide aux élèves qui en ont besoin.