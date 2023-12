Ses artisans racontent la Féérie de Noël de Cumberland

Voir la galerie de photos

Les six prestations de la populaire Féérie de Noël, présentées cette année du 8 au 10 décembre au cœur du site patrimonial de Cumberland Mills dans la localité de Saint-Simon-les-Mines, ont encore fait salle comble.

Il faut dire que l'Église de Saint-Paul de Cumberland, un bâtiment de pierres datant de 1847, ne peut accueillir que 90 spectateurs à la fois, mais c'est cette particularité qui fait vivre une expérience inoubliable au public, qui a la chance d'assister à cette production théâtrale hors du commun, depuis maintenant 17 ans.

La chance, oui car, immanquablement, les billets s’envolent rapidement à chaque année. « On a jamais mis de publicité, on en a pas besoin, on est à guichets fermés d'une année à l'autre », avoue Yvan Poulin, auteur et scénariste de la Féerie de Noël de Cumberland, rencontré par EnBeauce.com, en entrevue avec ses collègues de la Corporation de conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines, qui administre l'événement.

Des gens de la France, de l’Autriche, de plusieurs villes canadiennes, comme Ottawa et Vancouver, de partout au Québec et en Ontario, sans oublier nos voisins du Sud, se donnent rendez-vous à Saint-Simon-les-Mines. « Une année, le chef de l'Orchestre symphonique de New-York est venu voir notre spectacle », signale M. Poulin.

Rappelons qu'une cinquantaine d’artistes bénévoles de la région rendent possible cette expérience immersive qui se déroule en deux parties. Les spectateurs débutent leur parcours en déambulant entre les sept tableaux théâtraux extérieurs, situés le long du sentier aménagé en pleine forêt qui mène à l’église. Des scènes typiques de l’époque plongent alors le public dans l’ambiance des Fêtes d’un Noël de 1900.

La seconde partie se passe à l’intérieur, dans l’ameublement d’origine de l’église, pour assister à l’histoire inspirée du Conte de Noël de Charles Dickens. Ici, c'est la partie musicale avec des voix impressionnantes, des musiques touchantes, du théâtre saisissant, dans une mise en scène qui met en lumière l’histoire adaptée de vrais habitants ayant vécu sur les terres mêmes de Cumberland Mills.

Avis aux intéressés, il est possible de s’inscrire sur la liste d’attente pour les représentations de 2024.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue audio avec des membres du conseil d'administration de la Corporation de conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines, dont son président, Yvan Poulin.