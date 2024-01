Les Etchemins: une nouvelle enveloppe de 80 000 $ en culture

Une nouvelle enveloppe de 80 000 $ est disponible pour soutenir les organisations du territoire de la MRC des Etchemins qui vient de lancer, en moins d'un mois, un deuxième appel de projets concernant le développement culturel.

Cette somme s’additionne au montant de 12 000 $, annoncé en décembre par l'organisme municipal, pour l’appel de projets d'initiatives culturelles, qui entrera en vigueur à la signature de l’Entente de développement culturel à conclure en 2024 avec le ministère de la Culture et des Communications.

Une attention particulière sera portée aux projets qui favorisent le partage et la mutualisation des équipements entre organismes ou sur le territoire de plusieurs municipalités.

« Avec des ententes de cette ampleur, on démontre que la culture est d’une importance primordiale pour Les Etchemins. Nous souhaitons lui accorder encore plus de place au cœur de nos municipalités grâce à des initiatives innovantes et structurantes », a déclaré Camil Turmel, préfet de la MRC des Etchemins et maire de Lac-Etchemin, par voie de communiqué de presse.

Les organismes et les municipalités qui souhaitent déposer un projet ont jusqu'au 15 mars 2024 pour soumettre leur demande. Les projets devront être réalisés d'ici décembre 2025. Les conditions d’admissibilité, les critères d’évaluation ainsi que le formulaire de demande sont disponibles en consultant l’onglet développement culturel sur le site internet de la MRC.