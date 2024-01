Des jaseurs boréaux à travers la lentille de Mario Doyon

Passionné d'ornithologie, le photographe Mario Doyon a capturé des images d'un banc de Jaseurs boréaux qui se trouvent en ce moment à Saint-Georges.

Le jaseur boréal se promène en bande pendant l'hiver, généralement par groupe de 100. « Ceux que j'ai vus hier devaient être au moins 300. Je ne les ai pas tous comptés dans l'arbre, mais quand même! », a mentionné Mario Doyon avec enthousiasme.

Cet animal serait parmi les 20 plus beaux oiseaux du Québec. Il est encore possible de l'observer dans le coin pour quelques jours. « Ils vont se promener dans la ville tant qu'il y aura des fruits et ils vont les manger. Ce sont de très beaux oiseaux et ils ne sont pas si farouches que ça, donc on peut les approcher pour les prendre en photo. »

Le photographe précise que « le jaseur boréal se distingue facilement de son petit cousin, le jaseur d'Amérique par la coloration rouge de son visage, qui est due à son alimentation constituée de fruits rouges. Avec les années, cette coloration rouge devient plus importante et indique qu'ils sont plus âgés. Le motif complexe de ses ailes constitué de rouge, jaune, blanc est un bon indicateur pour faciliter son identification. Aussi on les distingue par la couleur de leur ventre qui est gris pour le jaseur boréal et jaune chez le jaseur d'Amérique. En anglais, le jaseur est appelé Waxwing, en raison de l'apparence douce et soyeuse de son plumage. »

Ces oiseaux peuvent mesure entre 21 et 35 centimètres de long. Ils sont présents au Québec surtout en hiver, pour manger les fameux petits fruits. En été, ils vivent dans les provinces du centre du Canada, surtout dans les régions du nord.