Cégeps en spectacle: la finale locale le 31 janvier

La finale locale de Cégeps en spectacle aura lieu le 31 janvier au campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches.

Au programme, dix numéros audacieux et variés, allant de la danse contemporaine et urbaine à des performances de conte, de slam, des compositions musicales, sans oublier des interprétations uniques et remodelées.

Les numéros incluront entre autres un duo de danse contemporaine, un solo de break dance urbain, des narrations captivantes de contes, des performances de slam puissantes, ainsi que des prestations musicales allant de l'instrumental pur à des compositions originales.

« Ce projet rassembleur unit les forces de près d’une cinquantaine de personnes étudiantes passionnées qui mettent leur cœur sur la scène, dans le travail en coulisses et dans l’organisation pour réaliser cette soirée grandiose », mentionne Julie Beaudoin, conseillère à la vie étudiante.

Spectacle hors-concours : Groupe innu Maten

Formation musicale profondément enracinée dans la culture et l'identité autochtone, le groupe Innu Maten assurera la partie hors-concours. Maten est un groupe innu originaire de Mani-utenam situé sur la côte Nord du Québec, ancré entre la rive du Saint-Laurent et la forêt boréale. Une des caractéristiques dominantes de Maten est l’engagement dans leurs paroles pour leur communauté, leur langue et leurs racines innues. « Cette performance s'inscrit dans la volonté du Cégep Beauce-Appalaches à sensibiliser la jeune génération aux réalités des Premières Nations », souligne Daniel Laflamme, directeur adjoint des études et de la vie étudiante.

Les prestations

Dirigée par Harold Gilbert, l’équipe d’animation assura les transitions entre les numéros avec une touche d’humour mêlant le terroir avec la thématique des « Belles histoires des voisins d’en haut ».

En prestation, Catherine Bégin et Chloé Racette danseront dans un style contemporain, alors que Maxime Roy offrira une chorégraphie aux inspirations break dance. Albert Cliche et Justin Maheux présenteront une composition piano-guitare où l’art oratoire leur permettra d’exprimer leur vision artistique.

Edouard Gagné déclamera son slam demandant de cesser la guerre, tandis que Rachel Dallaire racontera la surprenante légende du Caracasse à Casss. Un duo du campus de Sainte-Marie composé de Marianne Felteau et Élizabeth Parent étonnera avec une fusion originale de deux pièces connues d’artistes francophones, tandis que le groupe Les indécis interprètera un classique des Cowboys fringants.

Le groupe Septicémie, formé de sept artistes, soulevera le public avec sa création rock métal. Océanne Lessard-Beaulieu livrera un de ses textes en toute intimité au piano alors qu’Alexis Proulx offrira deux de ses créations où l’humour aux pointes d’absurde fera écho à sa guitare électrique.

Au total, ce sont une vingtaine d’artistes provenant du Cégep qui participeront au concours dans le but de se qualifier pour la finale régionale. En plus de remporter une bourse de 300 $, le numéro gagnant du Prix du jury sera présenté à la finale régionale le 23 mars au Cégep de Thetford. La finale nationale se tiendra le 27 avril au Cégep de Rimouski.

Un prix Coup de cœur sera également décerné au numéro ayant le plus charmé le public. Les billets sont en vente au coût de 8 $ pour les étudiant·e·s et de 12 $ pour les adultes sur la billetterie en ligne. Ils seront aussi disponibles à l’entrée le soir de l’événement. Pour plus d’information, composer le 418 228-8896, poste 2114.

Le spectacle commence à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins.