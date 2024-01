Anne-Marie Coulombe partage son expérience familiale au concours de sculpture sur neige

Anne-Marie Coulombe, son mari et leurs quatre enfants participent au concours de sculpture sur neige de la ville de Saint-Georges depuis 2015.

« C’est vraiment une belle journée qu’on passe dehors en famille, c’est vraiment ça que j’aime. L'ambiance est toujours exceptionnelle avec la musique et les gens qui se promènent », a mentionné la mère de famille de Saint-Joseph-de-Beauce, en rencontre avec EnBeauce.com.

C’est sans aucune prétention que la famille Dallaire s’est lancée dans cette activité hivernale. La première année, les enfants avaient respectivement 13, 11, 9 et 7 ans. « On avait des poules alors on a décidé de faire deux poules dans un bloc. On n'a pas de photos, mais ce n’était pas super », a précisé Anne-Marie en riant. « L’année suivante, on a fait un poisson chrétien sur une bible. On avait invité des jeunes de Québec qui vont à la même église que nous. Ils sont venus nous rejoindre et on a sculpté ensemble. »

Dès leur troisième participation, ils ont été récompensés pour leurs efforts. En effet, ils ont reçu le 3e prix en 2017 pour la sculpture d’un homme au milieu de petites maisons, puis le 4e prix en 2018 pour un homme qui dort sur son bureau. « Quand on commence, c’est très difficile de faire des visages. Alors là au moins, on n’en avait pas! », a confié Anne-Marie sur le ton de l’humour.

« En 2020 c’est mon fils qui a eu l’idée, il a fait le dessin et on a gagné le premier prix. On était vraiment content, c’était inespéré! » Cette année-là, leur fille Rachel, qui avait alors 16 ans, avait son propre bloc. Elle avait choisi de représenter une personne sur son cellulaire en dessous d’une coquille. Une image dénonçant que lorsqu’on est sur son téléphone, on s’isole.

Depuis 2022, les Dallaire se sont associés à une autre famille de leur paroisse, celle qui les avait encouragés à s’inscrire la première fois. Une équipe qui semble bien fonctionner puisqu’elle a remporté le premier prix de cette édition.

« Ce que je trouve intéressant c’est de voir tout le monde travailler, les jeunes, les vieux, certains sont en famille, d’autres entre amis. C’est de voir le talent des gens qui sont là, il y en a qui font de belles choses, c’est incroyable! »

Le plus dur, c’est de commencer

« Nous on fait pas de sculpture ailleurs, on n’est pas bons en sculpture spécialement. C’est du gros jus de bras! Chaque année c’est dur de se relancer », a confié Anne-Marie Coulombe. « Quand on arrive devant un bloc, on se demande par où commencer. »

Avec les années, les participants acquièrent des manières de faire et prennent des habitudes. « On se prépare à l’avance avec des dessins à l’échelle pour savoir ce qu’il faudra faire sur chaque face. On développe une manière de procéder si on veut. On sait qu’il faut faire attention de ne pas trop enlever de neige. On s’est aussi familiarisé avec les critères du jury, notamment d’avoir une sculpture sur toutes les faces, qu’on ai des surprises en faisant le tour. »

À l’avenir, la mère de famille aimerait s’inscrire avec des nouveaux arrivants pour les initier à cette activité locale. En attendant, la famille Dallaire sera de retour pour cette édition 2024.

Ça vous tente ?

Les inscriptions pour le concours de sculptures sur neige amateur organisé par la ville de Saint-Georges sont toujours ouvertes bien que les places soient limitées. L’évènement se déroulera du vendredi 9 au dimanche 11 février, derrière le centre sportif Lacroix-Dutil.

Il n’y a aucuns frais d’inscription pour cette activité à laquelle il est possible de s'inscrire par courriel à [email protected] ou par téléphone au 418 228-8155, poste 4689.