Noir Silence célèbre ses 30 ans en famille

Noir Silence célèbre son 30e anniversaire à travers un vidéoclip familial qui répond au tout premier succès du groupe, On jase de toi.

Martin Roby, le batteur du groupe francophone, a composé la chanson Devenir un homme pour son garçon qui quittait la maison. « Je trouvais qu’il avait quelque chose d’intéressant là-dedans parce qu’on est tous parents, mais aussi parce qu’il y avait une suite logique avec le premier succès de Noir Silence, On jase de toi. C’était la mère qui parlait à son adolescent (...) et là, trente ans plus tard, on arrive avec une chanson qui, au lieu de commencer par “On a jasé ton père pis moi”, commence par “Je pense qu’on ai dû pour jaser” », a expliqué Jean-François Dubé, le chanteur du groupe, en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Ce titre a interpellé tous les membres du groupe et a donné naissance à un vidéoclip spécial. « On a réalisé qu’en trente ans on n'avait jamais fait d’activité familiale tous ensemble. (...) Michelle a dit que ce serait vraiment cool d’organiser une game de hockey avec nos 14 enfants et qu’on pourrait filmer ça pour en faire un clip pour la chanson. »

Le projet a donc été initié et le défi a surtout été de réunir les 14 enfants pour qu’ils soient tous disponibles, de motiver les adolescents et de choisir un bon vidéaste.

« On a simplement fait une partie de hockey bottine à Trois-Rivières, en bas de chez Martin. Ça a vraiment été un beau moment de complicité. »

Trente ans sinon rien

Le groupe a été créé au Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges en 1993, mais le premier titre officiel est sorti en 1994. Depuis, 30 années sont passées et les membres d'origines sont encore tous là: Jean-François Bernatchez, Samuel Busque, Jean-François Dubé, Michelle Lambert et Martin Roby.

« Trente ans c’est énorme! C’est arrivé très vite, on avait 19 ans à l’époque. On n’était peut-être pas préparé à ça, les enjeux étaient beaucoup plus gros que ce qu’on imaginait. (...) Trente ans, c'est des hauts et des bas. Ce qui est beau dans une carrière de musicien c’est quand tu fais de la musique pour les bonnes raisons, parce que c’est sûr qu’à un moment donné le succès va s'essouffler. Par contre, si tu fais ton métier pour les bonnes raisons, à un moment donné tu deviens has been, mais après plusieurs années tu deviens vintage et c’est là que ça devient intéressant. (...) Je crois que trente ans de Noir Silence c’est tous les Félix, les albums, les spectacles. »

Les membres souhaitent célébrer en grand cet anniversaire et prévoient notamment de sortir plusieurs chansons dans les mois à venir. « On a va faire une grosse année pour nos 30 ans, surtout pour le célébrer entre nous. On est tous très fiers d’où on est rendu aujourd’hui. »

Enfin, Jean-François Dubé travaille sur la biographie du groupe. Ils ont aussi redécouvert de nombreuses archives, bien qu’ils ne sachent pas encore ce qu’il en adviendra, les projets et les idées ne manquent pas. « On a beaucoup de projets, est-ce qu’on a assez de temps pour le faire ? Je ne sais pas », a conclu le chanteur en riant.

Pour en savoir plus, visionnez l'entrevue vidéo réalisée avec Jean-François Dubé ci-dessus.