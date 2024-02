Connaissez-vous l'histoire et la signification du drapeau canadien? 

Aujourd’hui le pays célèbre le Jour du drapeau national du Canada. Connaissez-vous son histoire et sa signification?

Le Parlement a adopté le drapeau national du Canada en 1964. Sanctionné par proclamation royale de Sa Majesté la reine Elizabeth II le 28 janvier 1965, il est hissé pour la première fois le 15 février 1965. Cependant, c’est seulement depuis 1996 que les Canadiens célèbrent chaque année le Jour du drapeau national du Canada le 15 février.

Le drapeau national du Canada comporte deux bandes rouges sur les côtés, avec un carré blanc au centre, dans lequel se trouve une feuille d’érable rouge stylisée à 11 pointes. D’ailleurs, sur le dessin original, cette feuille comportait 13 pointes, mais elle était difficile à distinguer de loin.

Ce n’est un secret pour personne, la feuille d’érable est un symbole de l’identité canadienne, et ce, depuis le 19e siècle. Pourtant, les autochtones avaient découvert les propriétés comestibles de la sève d’érable depuis bien longtemps déjà. Cette feuille figure sur les armoiries et les drapeaux partout au Canada, y compris ceux des Forces armées canadiennes.

Le choix des couleurs n’est pas anodin non plus évidemment. Le gouvernement du Canada explique que le rouge et le blanc sont des couleurs qui revêtent une importance historique pour plusieurs nations, y compris celles qui contribuèrent à la fondation du Canada. Au fil du temps, de nombreux Canadiens et Canadiennes ont adopté ces couleurs comme des symboles des splendeurs naturelles présentes dans certaines régions de notre pays : le blanc des neiges en hiver, et le rouge des feuilles d’érable en automne.

Le drapeau et sa feuille d'érable sont des symboles protégés en vertu de la Loi sur les marques de commerce. Il doit être reproduit avec les bonnes couleurs et les bonnes proportions pour être considéré comme une représentation appropriée.

En ce 15 février 2024, le premier ministre Justin Trudeau a fait une déclaration pour souligner le 59e anniversaire du drapeau national du Canada. « L’unifolié est à la fois un symbole des progrès que nous avons réalisés et un témoignage de notre aspiration à atteindre de nouveaux sommets. Notre drapeau a été lancé dans l’espace et porté jusqu’au point le plus élevé de la planète. Il a flotté devant les ports, aéroports, écoles et bibliothèques de partout au pays, comme devant les missions diplomatiques du Canada dans le monde entier. L’unifolié symbolise également les valeurs de bienveillance, d’empathie et d’ardeur au travail que partagent les Canadiens. Des médecins aux innovateurs, en passant par les membres des Forces armées canadiennes et les premiers intervenants, l’unifolié représente notre foi inébranlable dans le progrès, la prospérité et un avenir meilleur. À bien des égards, l’unifolié constitue la promesse du Canada. La promesse voulant que chaque génération puisse réussir encore mieux que la précédente. En ce Jour du drapeau national du Canada, efforçons-nous de concrétiser la promesse du drapeau, d’incarner ses valeurs et de bâtir un avenir meilleur et plus prospère ensemble. »