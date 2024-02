Matières et particules: découvrez de nouvelles expositions à Saint-Georges

Le Service des loisirs et de la culture de Saint-Georges accueillera une nouvelle série d’expositions, dès le jeudi 22 février, sous le thème: Matières et particules.

Le tout sera accessible à partir de 18 h au Centre culturel Marie-Fitzbach, et ce, jusqu'au 5 mai prochain. Les nouvelles expositions sont:

Poussière et lumière

Musée de la Nature et des sciences de Sherbrooke

Où: Salles des Créateurs et des Découvertes

Cette exposition haute en couleur vous fait voyager à travers les siècles et les continents tout en démontrant l’onde de choc que la poudre noire a créée dans l’histoire de l’humanité. Profitez de cette immersion totale dans le monde des grands empereurs chinois, des châteaux forts médiévaux, de l’Europe des révolutions et de la conquête de l’Amérique.

À la montagne, au fleuve et dans le ciel

Audrée Demers-Roberge, Isabelle Demers et Sylvie Cauchon

Où: Salle Louis-Jobin

S’articulant autour de trois axes structurants du rapport au territoire : la montagne, le fleuve et le ciel, les artistes explorent les paysages où se créent des milieux ou des écosystèmes hybrides dans une approche multidisciplinaire.

Temps écoulé

Guylaine Marceau – Beauceville

Où: Salle des Artistes

Quand les mots ne suffisent plus, c’est par le geste tels les automatistes que sont transmises, une toile après l’autre, les émotions qui ont jalonné la longue traversée d’un deuil bouleversant. Il s'agit d'une exposition-bénéfice au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin.



Artefact

Sarah Poirier – Sainte-Madeleine

Où: Chapelle

Fascinée par les endroits abandonnés, la photographe dévoile des clichés réalisés dans la ville de Pripyat, désertée au lendemain de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, en 1986. Elle souhaite partager ce qu’elle a vu, ressenti et immortalisé dans la zone d’exclusion; elle présente l’oublié, le différent, l’extraordinaire, le vieux et le brisé. Cette exposition sera en place jusqu’au 28 avril seulement.



Matières et particules

Collectif Artistes et Artisans de Beauce

Où: Galerie du Bon-Pasteur

La notion de matière en arts visuels sert bien souvent à qualifier l’aspect ou la texture d’un objet. Venez voir, à travers cette exposition, la réflexion des artistes du collectif AAB face à cette thématique!



Les talents cachés s’exposent

Une présentation de Ville de Saint-Georges

Où: Galerie niveau 4

Des amateurs d’art profitent d’une vitrine publique pour dévoiler leurs talents artistiques. Votez pour votre œuvre « Coup de cœur » et encouragez ainsi un artiste en devenir à poursuivre son élan! Cette exposition sera en place jusqu’au 14 avril et sera suivie de « l’Expo chefs-d’œuvre » du Centre de services scolaires Beauce-Etchemin (CSSBE) du 21 avril au 5 mai.